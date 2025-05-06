Dağ tepe aşarak hastalara şifa götürüyorlar

İl Sağlık Müdürlüğünce kent genelinde verilen evde sağlık hizmetinden, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yürüyemeyen ya da yatağa bağımlı hastalar yararlanıyor.

Kent merkezi ve Susuz ilçesine bağlı köylerde evde sağlık hizmetinden yararlanan 395 hastaya, Kars Harakani Devlet Hastanesi ekipleri ulaşıyor.

Yılın 6 ayı karla kaplı kentte görevli sağlık ekipleri, yağmur, çamur, kar, tipi demeden, bazen arazi araçlarıyla, bazen de yaya olarak dağları tepeleri aşıp hastalara şifa götürüyor.

Sağlık ekipleri, yorucu mesailerinde, aldıkları hayır duasıyla moral buluyor.

[Fotoğraf: AA]

"Bazı hastalarımızın çocukları burada olmuyor, evlatları olarak geliyoruz"

Kars Harakani Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi sorumlusu Enes Safa Yurduöz, çeşitli hastalıklardan yürüyemeyen ya da yatağa bağımlı vatandaşların, hastaneye gelmeden kendi ev şartlarında sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Son 5 yılda il merkezi ve Susuz ilçesinde toplam 4 bin hastaya ulaştıklarını ifade eden Yurduöz, şöyle konuştu:

"Aktif 395 hastamızın tedavi ve sağlık planlamalarını takip etmekteyiz. 9 kişilik deneyimli, profesyonel ekibimiz var. 2 aracımızla geniş bir alanda kar, kış, tipi, yağmur, çamur demeden, zorlu iklim şartlarında sağlık hizmetlerini hastalarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bazı hastalarımızın çocukları burada olmuyor, evlatları olarak geliyoruz. Bazen göremedikleri torunları oluyoruz. Hastalarımız biz geldiğimizde, kendilerini sorduğumuzda, ilgilendiğimizde mutlu oluyor. Eskiden yaşadıkları zorlukları anlatıyorlar, şimdi sağlık hizmetinin evlerine kadar geldiğini gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar. Bu da bize dua, motivasyon ve mutluluk olarak dönüyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Gerekli görüldüğü zaman kan, idrar tetkiklerini alıyoruz"

Dr. Seda Genç ise hastaneye gelemeyen hastaların evlerine sağlık hizmeti götürüp, onların hayatlarına dokunduklarını belirterek, "Evde sağlık hizmetleri kapsamında, gittiğimiz hastalarımızın önce doktor kontrolü, genel muayene, kronik hastaların ilaçları, ilaç raporlarının düzenlenmesi, tıbbi cihaz ihtiyacının belirlenmesi ve raporlarının düzenlenmesini yapıyoruz. Gerekli görüldüğü zaman kan, idrar tetkiklerini alıyoruz. Verdiğimiz hizmetler sonucunda hastalarımızın hastaneye başvuru sayılarının azaldığını görmekteyiz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Susuz ilçesi Kiziroğlu köyünde sağlık hizmeti alan Nuran Uludaş da yaklaşık 3 yıldır hizmetten faydalandığını anlatarak, "Çok iyi bir sistem, ne zaman arasak hemen geliyorlar. Sağ olsunlar, kendilerinden çok memnunuz. Ne gerekiyorsa onu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.