Hastanenin Organ Nakli Merkezi Müdürü de olan Başhekim Aydınlı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde operasyonlara bir süre ara verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük organ nakil merkezlerinden birisi olduklarını ve çok sayıda özellikli operasyona imza attıklarını belirten Aydınlı, "Nakillere, hasta sağlığını düşünerek ara verdik. Çünkü bizim bu hastalara nakil yapıldıktan sonra organları reddetmemesi için verdiğimiz ilaçlar ne yazık ki bağışıklıklarını düşürebiliyor. Bu nedenle hastalar, COVID-19 hastalığının hedefi oluyorlar. Bunun için nakile bir müddet ara verdik" diye konuştu.

COVID-19 salgını stabil olunca hastaların yine kontrollerine devam edeceklerine değinen Aydınlı, nakil yapılacakların tetkiklerinin ise sürdüğünü belirtti.

"Nakil hastaları evin farklı odasında izole edilmeli"

Aydınlı, salgın süreci normale dönünce organ nakli konusunda da normal işleyişin devam edeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Nakil olmuş, ilaç kullanan hastalar, daha fazla salgına yakalanma ve ağır geçirme ihtimali olduğundan muhakkak kendilerini iyi izole etmeleri lazım. İlaçlarını düzenli kullanmaları lazım. Beslenmelerine ve uykularına dikkat etmeleri gerekiyor. Evde başkaları varsa muhakkak kendilerini farklı odalarda izole edip, maskelerini mutlaka takmaları lazım. Mümkün olduğu kadar da dışarı çıkmamaları gerekiyor bu hastaların."

COVID-19 sürecinde açıklanan tedbirlere herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Aydınlı, nakilli hastaların hiçbir zaman tedbiri elden bırakmamaları uyarısında bulundu.