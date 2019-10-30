Okmeydanı Hastanesinde depremde bile sağlık hizmetleri aksamayacak30 Ekim 2019 Çarşamba 14:34 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:01
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yapımı süren ve kaba inşaatı tamamlanan yeni bina, büyük depremlere bile dayanıklı olarak inşa ediliyor.
195 poliklinik, 166 yoğun bakım ünitesi, 28 ameliyathane... Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenileniyor.
Kaba inşaatı tamamlanan hastanede, depremlerde bile sağlık hizmetleri aksamayacak. Kullanılan 503 sismik izolatör teknolojisi sayesinde, olası deprem anında bile ameliyatlar devam edebilecek.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, çalışanların depremin sarsıcı etkisini hissetmeyeceğini söyledi.
250 bin metrekare kullanım alanı olan hastanede helikopter pisti de var.
TBMM Sağlık İşleri Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız ise, "Güzel bir yer. İnşallah en kısa zamanda açılacak. 80'li, 90'lı yıllarda İstanbul'a çok hizmet etmiş bir hastane" dedi.
2020 yılında açılması planlanan yeni hastane binası, bin 99 yatak kapasiteli olacak. Yeni binanın hizmete girmesiyle eski binalar da yıkılarak yenilenecek.
Kaynak: TRT Haber