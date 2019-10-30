195 poliklinik, 166 yoğun bakım ünitesi, 28 ameliyathane... Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenileniyor.

Kaba inşaatı tamamlanan hastanede, depremlerde bile sağlık hizmetleri aksamayacak. Kullanılan 503 sismik izolatör teknolojisi sayesinde, olası deprem anında bile ameliyatlar devam edebilecek.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, çalışanların depremin sarsıcı etkisini hissetmeyeceğini söyledi.

250 bin metrekare kullanım alanı olan hastanede helikopter pisti de var.

TBMM Sağlık İşleri Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız ise, "Güzel bir yer. İnşallah en kısa zamanda açılacak. 80'li, 90'lı yıllarda İstanbul'a çok hizmet etmiş bir hastane" dedi.

2020 yılında açılması planlanan yeni hastane binası, bin 99 yatak kapasiteli olacak. Yeni binanın hizmete girmesiyle eski binalar da yıkılarak yenilenecek.

Kaynak: TRT Haber