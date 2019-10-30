Kogari Hastanesi yetkilisi Malam Sule İbrahim, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Kogari, Matazu ve Unguwar-Sarka bölgelerinde sarı humma salgını nedeniyle 115 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan Nijerya Temel Sağlık Geliştirme Ajansı (PHCDA) Genel Sekreteri Dr. Shamsu Ahmad, Kogari bölgesinde iki gün önce 45 sarı humma vakasının tespit edildiğini ve 18 kişinin salgın nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Bölgedeki salgınla ilgili önlemlerin alınmaya başlandığını aktaran Ahmad, Katsina eyaleti genelinde şimdiye kadar 6 bin 729 kişiye aşı yapıldığını kaydetti.

Hükümet, 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla bu ay 1,6 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış, yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı.

Kaynak: AA