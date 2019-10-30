BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, rejim ve muhalefetin üyelerinin burada yüz yüze oturduğunu, bunun tarihi bir an olduğunu belirtti.

Sivil toplumun 50 üyesinin iki heyet arasında salonda hazır bulunduğunu belirten Pedersen, bu kişilerin farklı din, bölge ve deneyimlerden gelmesinin sürece büyük katkıda bulunacağını söyledi.

"Taslağınızı kendiniz hazırlayacaksınız ve Suriye halkı onaylayacak"

Pedersen, "Komite, bazı prensiplere dayanarak toplanıyor. Bunlar BM şartı, Güvenlik Konseyi kararları, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve anayasa yapımının Suriyelilerin öncülük ettiği ve sahibi bir süreç olduğu ilkelerimizi oluşturuyor." diye konuştu.

"Ekibimden anayasanıza ne yazacağınızı söylemesini beklemeyin. Siz Suriyeliler, bu Komite'nin üyeleri, taslağınızı kendiniz hazırlayacaksınız ve Suriye halkı onaylayacak." diyen Pedersen, ara buluculuk görevini tüm iyi niyetiyle üstleneceğini vurguladı.

Komite'nin Suriyeli 150 üyesinin de hazır bulunduğu toplantı, rejim heyetinin eş başkanı Ahmed Kuzbari ve muhalefet heyetinin eş başkanı Hadi el Bahra'nın konuşmasıyla sürecek.

Kaynak: AA