Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na, dünyanın dört bir yanından katılım var.

Bu yıl ki ana teması "Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları" olarak belirlenen kurultayın açılışı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Kurultay, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinde, sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, üniversite, hastane ve teknoparklarda araştırmacı olarak çalışan katılımcılar ile bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşlarını bir araya getiriyor.

31 Ekim'de sona eriyor

Kurultayda, biyoteknoloji alanında dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel ödüllerini veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademi Üyesi Prof. Dr. Mathias Uhlen, diyabet alanında ünlü bilim insanları Prof. Dr. Ulf Smith, Prof. Dr. Matthias Blüher ve lipid metabolizması alanında ünlü bilim insanı Prof. Dr. Jan Boren de konuşmacı olarak yer alıyor.

Kurultay kapsamında "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"nin üçüncüsü de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Bilimsel araştırmalar ışığında şekillenecek değerlendirmeler ve yol haritasının bildiri olarak yayımlanacağı kurultay, yapılacak bilimsel oturumların ardından 31 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA