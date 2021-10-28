Cleveland Clinic, hormon veya hedefe yönelik ilaç tedavilerine yanıt vermeyen ve yalnızca mastektomi (memenin alınması) ile önlenebilen üçlü negatif meme kanserini önlemek için tasarlanmış aşıda insan denemesini başlattığını duyurdu.

Şimdiye kadar üçlü negatif meme kanseri aşılarındaki gelişmeler laboratuvar çalışmaları ve hayvan araştırmalarıyla sınırlıydı.

"Gerçek bir koruyucu aşı olabileceğini umuyoruz"

Deneme, yalnızca nüks riski yüksek olan erken evre üçlü negatif meme kanserinden kurtulanları içerecek olsa da, araştırmacılar aşıyı bir sonraki aşamada BRCA1 gen mutasyonları olanlar gibi hastalık için yüksek risk taşıyan sağlıklı insanlara götürmeyi de umuyor.

Cleveland Clinic'in Taussig Kanser Enstitüsü'nden G. Thomas Budd ve çalışmanın baş araştırmacısı bir basın açıklamasında, "Uzun vadede, bunun sağlık kadınlarda, en az etkili tedavilere sahip olduğumuz meme kanseri türü olan üçlü negatif meme kanseri gelişmesini önlemek için uygulanacak gerçek bir koruyucu aşı olabileceğini umuyoruz" dedi.



