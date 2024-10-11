Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo kitle çıktı

Amasya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 10 kilogramlık kitle çıkarıldı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 42 yaşındaki Perihan Kancı'ya yapılan tetkiklerde, karnında bir kitle olduğunu belirledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ve ekibi tarafından yapılan operasyon ile kadının karnından 10 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, bu kitlenin 47 yıllık meslek hayatında karşılaştığı en büyük kitlelerden biri olduğunu açıkladı. İl merkezinde annesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Perihan Kancı’nın karnı giderek büyüdü. Annesi de kızıyla birlikte Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan kontrollerde karnın içini tamamen saran bir kitle tespit edilerek ameliyata karar verildi. Başarılı geçen ameliyatla 42 yaşındaki kadının karnından yaklaşık 10 kiloluk kitle çıkarıldı.

“Karşılaştığım en büyük kitlelerden”

Hastasının kendilerine geldiğinde karnının 9 aylık hamile gibi görünümde olduğunu hatırlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Kara, “Yaklaşık 47 yıllık hekimim. Bu kitle karşılaştığım en büyük kitlelerden biri” dedi.

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğuna dikkat çeken Kara, kadınların 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına gidip genel kontrol yaptırmalarını tavsiye etti.

Sağlığına kavuşan hasta ve annesi de doktorları ile ekibine teşekkür etti.