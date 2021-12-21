Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 2 milyon 301 bin 435 kişi hatırlatma dozunu yaptırdı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üçüncü doz aşı olanların 2 milyon 301 bin 435 kişi olduğunu belirtti, hatırlatma dozu yaptırmayanlara ise aşı çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı dozu miktarlarını açıkladı.
Kentte, 21 Aralık itibarıyla 10 milyon 294 bin 738 kişinin birinci doz, 9 milyon 119 bin 74 kişinin ikinci doz, 2 milyon 301 bin 435 kişinin de üçüncü doz COVID-19 aşısını yaptırdığını belirten Yerlikaya, üçüncü doz aşı oranının yüzde 20,54 olduğunu açıkladı.
Yerlikaya, "2. doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen hemşehrilerimiz hatırlatma dozu aşısı olabilirler. 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım" çağrısı yaptı.
Etiketler: İstanbul Ali Yerlikaya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Sıradaki Haber
Karma aşılarda tedarik sorunu çözülüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz