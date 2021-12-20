Hatırlatma dozu aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor
Omicron varyantı ile birlikte hatırlatma dozlarında bekleme süresinin 3 aya indirilmesinin ardından aşı merkezlerinde başlayan yoğunluk sürüyor. Son aşısının üzerinden 3 ay geçenler merkezlerde uzun kuyruklar oluşturuyor.
Omicron varyantı, aşılama takvimine hız kazandırdı.
Hatırlatma dozları için bekleme süresinin 6 aydan 3 aya indirilmesiyle aşı merkezlerinde yoğunluk oluştu.
Daha önceki aşının ne olduğunun önemi yok. Hatırlatma dozunda isteyen istediği aşıyı tercih edebiliyor.
Hatırlatma dozu 3 aya indirildi
Yoğun mesaiye rağmen aşı merkezlerine randevusuz gelenler de geri çevrilmiyor.
Uzmanlara göre, hatırlatma dozunda sürenin 3 aya indirilmesi salgının kontrolünü kolaylaştıracak.
"Mücadelyi tam doz ve hatırlatma dozları ile kazanacağız"
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bedia Dinç, varyantlarla olan mücadelenin, tam doz aşılama ve hatırlatma dozları ile kazanılacağını söyledi.
Sırası gelenler, e-Nabız, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ya da Alo 182 üzerinden aşı randevusu alabiliyor.