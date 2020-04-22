İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yoğun bakım hasta sayılarının azalmaya başladığını söyleyerek, ameliyatlara yeniden başlanacağının müjdesini verdi.

Tükek, fakülteyi pandemi hastanesi haline getirdikten sonra birçok kaynağı virüsle mücadeleye ayırdıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir dalga bekleniyordu. Bu nedenle bekleyebilecek ameliyatları ertelemiştik. Özellikle ameliyat bekleyen kanser hastalarının, bu haftadan itibaren belli bir sıraya koymak üzere ameliyatlarına başlayacağımızı söyleyebilirim. 10 yoğun bakım ayırdık. Bu hastaların ameliyatları COVID dışındaki bir yerde olacak. Bunu da bir müjde olarak buradan söyleyebiliriz. Hastalara önce COVID nedeniyle tetkik yapacağız. Bunların bir kısmı ameliyat olma şansı olan erken evre kanser hastaları."