Sınav başvurusu yapacak adayların, başvuru işlemlerinden önce HES kodu alması gerektiğine dikkati çeken Aygün, şunları kaydetti:

"HES kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) 'Profilim' alanında bulunan 'HES Kodu Bilgilerim' sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir."

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

Hes Kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu İşlemleri bölümüne girdikten sonra HES Kodu oluştur butonuna tıkladığınızda kullanım süresini seçerek kod oluşturabilirsiniz.

Sadece Hayat Eve Sığar Uygulaması ile değil SMS yöntemi ile de HES Kodu’na ulaşmak mümkün.

SMS yöntemi ile HES kodu nasıl alınır?

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; TC Kimlik Numarası, TC Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılarak 2023’e SMS gönderebilir ve HES Kodu alabilirsiniz.