Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı 16 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 112 bin 645 test yapıldı. Bu kapsamda 1716 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1342.

Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1342 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 8 milyon 855 bin 180, toplam vaka sayısı 296 bin 391, toplam vefat sayısı 7 bin 249, toplam ağır hasta sayısı 1351, hastalarda zatüre oranı %7,1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 262 bin 602 oldu.