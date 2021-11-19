Tıp biliminin insanlık yararına en büyük buluşlarından biri kabul edilen antibiyotiklerin gereksiz ve fazla kullanımı 21’inci yüzyılda en büyük sağlık tehlikesi olan antimikrobiyal direnci ortaya çıkardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) antibiyotiklerin doğru kullanımı ve antimikrobiyal direncin azaltılması yönündeki çalışmalara öncelik vererek tüm ülkeleri iş birliğine çağırdı.

Türkiye ilk sıralarda geliyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, dünyada her yıl 700 bin kişinin antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Prof. Dr. Sönmezoğlu, dünya için global bir sorun haline gelen antibiyotik direnci konusunda istatistiklerin de endişe verici boyutta olduğuna dikkat çekti.

Meral Sönmezoğlu, Türkiye'nin antibiyotik direncinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığına, antibiyotik kullanımının son 10 yılda yüzde 32,87 arttığına vurgu yaptı.

Nelere dikkat edilmeli?

Antibiyotik direncinin kontrol altına alınması ve toplumun farkındalığının artması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Antibiyotikler sadece doktor önerdiği zaman ve doktorun belirlediği sürede kullanılmalı.

- En fazla antibiyotik yazılan hastalık olan üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu antibiyotiklerin etkili olduğu bakterilere değil virüslere bağlı olarak gelişiyor. Dolayısıyla bu hastalıklarda antibiyotiklerin hiç etki etmediği bilinmeli ve buna göre davranılmalı.

- Doktora antibiyotik reçete etmesi için istekte bulunulmamalı, bu konuda baskı uygulanmamalı.

- Evde antibiyotik bulundurulmamalı ve başkalarına antibiyotik önerilmemeli.

- Antibiyotikler ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılmamalı.

- Önerildiği süreden önce antibiyotikler kesilmemeli ancak gereğinden uzun da kullanılmamalı.