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Her yıl 1,5 milyon insan hepatit nedeniyle hayatını kaybediyor

Küresel bir sağlık problemi haline gelen hepatit virüslerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü, 28 Temmuz’u "Dünya Hepatit Günü" olarak kabul ediyor.

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Her yıl 1,5 milyon insan hepatit nedeniyle hayatını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada 400 milyon hepatitli olduğunu ve her yıl yaklaşık 1,5 milyon insanın hepatit nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

28 Temmuz'u "Dünya Hepatit Günü" olarak kabul eden DSÖ, bu gün aracılığı ile hepatite dikkati çekerek, insanları hepatit konusunda bilinçlendirip farkındalığı arttırmayı amaçlıyor. 

Laboratuvar testleri önemli

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır, hepatitin en önemli belirtisinin cilt ve göz aklarının sararması, idrarın çay rengi çıkması, bulantı, kusma, iştahsızlık ve karın olduğunu söyleyerek, “Sarılığın hepatite bağlı olup olmadığı ancak laboratuvar testleriyle ortaya konabilir” dedi.

Hepatite neden olan virüsler farklılık gösteriyor 

Hepatite neden olan virüsler (A, B, C, D, E tipleri) farklılık göstermekte olup, bulaşma açısından ikiye ayıran Çakır şöyle dedi:

“Hepatit A ve E, yiyecek-içeceklerden bulaşabilir. Hepatit B, C ve D ise kan ve vücut sıvıları ile veya doğum sırasında anneden bebeğe bulaşabilir. D hepatiti, B hepatitinin kardeşidir ve ancak B hepatiti varsa bulaşır. Yani B hepatit virüsü, D’ye 'Süt anneliği' yapar. Kan ürünlerinin nakli, kulak delinmesi, dövme yaptırılması, diş tedavisi, manikür, pedikür veya cinsel ilişki sırasında B, C ve D hepatitleri, hastaların vücut sıvılarından sağlıklı kişilere bulaşır.”

Hepatit, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilir

Çakır, kronik hepatitlerin bir bölümünün uzun yıllar sonra siroza, sirozun da  karaciğer kanserlerine yol açabileceğini belirterek, 

“Karaciğer sirozu ve kanserleri kronik B, C ve D hepatitlerinin en önemli komplikasyonu olarak kabul edilir. Ancak her kronik B, C ve D hepatitinde sirozlaşma görülmez. Bazen bu virüsler hastaya zarar vermeden karaciğerde sessizce ve sinsice yerleşip kalabilir. Biz bu durumdaki hastalara 'taşıyıcı' diyoruz." dedi. 

"Dünya Hepatit Günü"

DSÖ tarafından 28 Temmuz'un “Dünya Hepatit Günü” olarak kabul edildiğini söyleyen Çakır,

“DSÖ, her tür hepatitin bulaşmasını engellemeyi, A ve B hepatit aşılarının kullanımını arttırarak sağlıklı kişileri bağışıklamayı, özellikle C hepatit virüsüne ait aşı keşif çalışmalarını desteklemeyi, bu yolla hepatiti kontrol altına alarak hastalığın ve yol açtığı ölümlerin önüne geçmeyi amaçlıyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: hepatit, farkındalık, dünya hepatit günü
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