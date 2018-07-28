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"Robogait" cihazı 498 hastaya umut oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren Robogait cihazı 498 hastaya umut oldu.

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Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği ve Alanya Belediyesi'nin katkılarıyla satın alınan ve 10 Nisan 2013’te Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağışlanan Robogait cihazı hastalara umut olmaya devam ediyor.

498 kişi tedavi edildi

Türk bilim insanları tarafından üretilen ve felçli hastaların rehabilitasyon sürecini hızlandıran Robogait cihazı ile şehir dışından gelen hastalara da yatarak tedavi olma olanağı sunulurken, hastanede bu cihaz sayesinde 498 kişinin tedavisi sağlandı.

"2013 yılından beri Robogait cihazı ile tedavi yapılıyor"

Fizyoterapist Olcay Aktaş, hastanede 2013 yılından bu yana Robogait cihazı ile tedavi yapıldığı anlattı.

"Çocuklar da dahil yürüme bozukluğu ve nörolojik problemleri olan hastaları bu cihaz sayesinde tedavi ediyoruz. Yürüme bozukluğu çeken hastalarda güzel sonuçlar almaktayız. Hastalarımızın düzenli olarak yıllık 30 seans hakkı var ve tek seans yaklaşık 40 dakika sürüyor.

Fizyoterapistlerin yardımıyla Robogait cihazı ile tedavisi yapılan hastalar, doğal ortamda yürümüş gibi bir hisse sahip oluyorlar. Kendi hareketlerini ekranda görebiliyorlar ve böylelikle daha motivasyonlu bir hale geliyorlar. Şuana kadar 498 hastanın tedavisi bu cihaz sayesinde yapıldı. Bu cihazla geçen sene 97, bu sene ise 53 hastanın tedavisi sağlandı."

Kaynak: İHA

Etiketler: Robogait, Fizyoterapist Olcay Aktaş, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
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