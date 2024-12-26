Gülhane 126 yaşında

Türkiye’nin en köklü bilim ve eğitim kurumlarından Gülhane, kurulalı 126 yıl oldu. Bu özel gün dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve beraberindeki Gülhane heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti.

Rektör Aydın tören öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sultan II. Abdülhamit’in 30 Aralık 1898’de açtığı, yetiştirdiği bilim insanlarıyla Balkan, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve terörle mücadelemizde Mehmetçiğimize ve Aziz Milletimize hizmet sunan; Türk tıbbına yön veren ve kuram geliştiren misyonun son halkası 126 yıllık şerefli geçmişi olan Gülhane, Türk Milletinin milli hafızası, marka değeri ve gurur kaynağıdır. Gülhane misyonunu Sağlık Bilimleri Üniversitemizin imkanları ve hizmet kalitesiyle daha ileriye taşıdık, taşıyoruz.

Bu vesileyle bugüne gelmemizde emeği geçen tüm Gülhanelilere saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinde gerçekleşen törenin ardından Rektör Aydın, beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Aydın, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

“Büyük Atatürk,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, Gülhane’nin 126'ncı kuruluş yıldönümünde, aziz hatıranızın huzurunda bulunmanın derin gururu ve heyecanını yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin emanetçisi olan Gülhane, Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne kadar, savaş meydanlarında cephe gerisinde yaralar saran, barış zamanında ülkemizin sağlık neferlerini yetiştiren bir bilim ve eğitim yuvası olmuştur. Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi, geçmişten devraldığı sivil ve askeri sağlık eğitimindeki kutsal görevi, yeni nesillerin omuzlarında, daha da ileriye taşıma azmindedir.

Bir asrı aşan bu köklü miras, sizin “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözünüzden ilham alarak, ilmi rehber edinmiş; vatan sevgisini, insan sağlığına adanmışlığı ve bilimde öncülüğü kendisine şiar edinmiştir.

Büyük Önder, huzurunuzda söz veriyoruz: Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için çalışacağız, sizin gösterdiğiniz hedeflerden asla sapmayacağız. Sizi, silah arkadaşlarınızı ve bu vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhun Şad Olsun.”

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

