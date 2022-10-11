Hastalıkları karşı bağışık sistemimizi güçlendiren gıdaların tüketilmesi önemli. Yüksek miktarda Omega 3 ve fosfor zengini olan balık bunların başında geliyor.

Haftada iki kez balık tüketilmesi öneriliyor

İç Hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, balığın A-D-E vitaminlerinin yanında magnezyum, çinko, kalsiyum, iyot, selenyum gibi mineraller ve Omega 3 yağları içerdiği için bağışıklık sistemine en iyi gelen gıdalardan biri olduğunu söyledi.

Bu sebeple uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve virüslere karşı daha dayanıklı olmak için haftada iki kez balık tüketilmesini öneriyor.

Peki, balığı nasıl tüketmek gerekiyor?

Dr. Dinççağ bu konuyla ilgili de şu bilgileri verdi:

''Balığın kızartılarak yenmesini çok önermiyoruz. Zira kızartılarak yenen balıkta kolesterol içeriği daha da artıyor. Bu bakımdan balık buğulama yapılarak, közde veya fırında pişirilmesini daha sağlıklı buluyoruz.''

Balık, düzenli tüketilmesi halinde mevsimsel hastalıklara karşı da koruma özelliğine sahip.

Haber: Seyfi Karadeniz