"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen radyoloji uzmanı Prof. Dr. Subaşı, kanseri ya da kitleyi erkenden teşhis etmek için yapılması gerekenleri paylaştı.

Her kadının meme yapısının kendine özel olduğunu, meme bezlerinin kanser veya kitleleri gizleyebildiğini aktaran Subaşı, "Erken teşhisle kolay tedaviye başlangıcın ilk adımı ayda bir yapılacak elle kontroldür. Ayrıca meme kanserinde ölüm oranını düşüren tarama ihmal edilmemeli, yılda bir kez dahi olsa tarama yapılmalıdır" ifadesini kullandı.

Subaşı, bazı kadınlarda meme yapısı nedeniyle mamografi taramalarına tamamlayıcı tetkiklerin gerekli olabileceği kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Meme görüntülemenin (mamografi) en önemli güçlüğü, meme yapısının standart bir normalinin olmamasıdır. Meme tarama ve tetkiklere ek olarak hastanın durumuna göre diğer anatomik veya işlevsel değerlendirme yapan yöntemlerin eklenmesi gerekebilir. Bunlar el ultrasonu, otomatik meme ultrasonu, tomosentez, kontrastlı mamografi veya manyetik rezonans görüntülemedir. Meme kanseri ilgili uzman hekimlerce bireysel farklılıklar gözetilerek öneriler yapılır. Ayrıca önümüzdeki yıllarda farklı risk ve farklı meme yapısına sahip kadınlarda kişiselleştirilmiş tarama yaklaşımları daha fazla tartışılacaktır."

Meme tomosentezi önerisi

Prof. Dr. Subaşı, yoğun olmayan (yağlı) meme yapısı bulunan ortalama riskli kadınlara dijital meme tomosentezi önerisinde bulunarak, orta ve yüksek meme kanseri riski taşıyanların izlemesi gereken adımlardan bahsetti.

Subaşı, "Yoğun meme yapısına sahip olan ortalama riskli kadınlar için, mamografi/dijital meme tomosentezinin duyarlılığı azalır ve bu gruba tamamlayıcı tetkik olarak kontrastlı mamografi, ultrason, meme manyetik rezonans görüntüleme veya kısaltılmış manyetik rezonans görüntüleme yapılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Meme kanseri açısından yüksek riskli kadınların manyetik rezonans görüntülemeyle taranmasının öneminden bahseden Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gruba ayrıca kontrastlı mamografi, otomatik meme ultrasonu veya kısaltılmış meme manyetik rezonans görüntüleme önerileri de düşünülebilir. Biz de Meme Radyolojisi ünitemizde kadınlarımızı kendi meme yapıları ile ilgili bilgilendiriyor ve hangi yöntemlerle nasıl rutin taramalarına devam edecekleri konusunda bilgilendiriyoruz."

Prof. Dr. Subaşı, Meme Kanseri Taraması Uluslararası Uygunluk Kriterleri'ne değinerek, "Her bir görüntüleme yöntemi memeyi başka bir enerji ile test eder, kendine göre avantaj veya dezavantajlara sahiptir. Kanıtın eksik veya belirsiz olduğu durumlarda ise mutlaka uzman görüşüne başvurulmalı ve bireysel baz da ister tanı ister tarama alanında görüntüleme önerileri meme radyologları tarafından yapılmalıdır" açıklamasında bulundu.