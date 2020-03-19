Koronavirüs tehlikesi nedeniyle hijyen artık her zamankinden çok daha önemli. Özellikle el temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Son günlerde sabun, dezenfektan ve kolonya tüketiminde büyük bir artış var. Ancak bu ürünlerin aşırı ve gereksiz kullanımı ellerde tahrişe hatta yaralara sebep oluyor.

Virüsten korunmak için el hijyeninde nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Hangi tip sabunlar daha etkili? Dezenfektan ve kolonya kullanımında aşırıya kaçmanın ne gibi sonuçları olabilir? Elleri günde kaç kez yıkamak gerekiyor? El hijyeni ile ilgili merak edilenleri Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu anlattı.

Beyaz sabun tercih edilmeli

“Bu süreçte renksiz, kokusuz kalıp sabun kullanılması ile ellerin sık yıkanması çok önemli. Renkli ve sıvı sabunlar çok daha fazla kimayasal içerdiği için alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle renksiz, kokusuz kalıp sabunlar tercih edilmeli.”

Elleri nemlendirmek şart

“Günde 6-8 defadan fazla el yıkanmasını önermiyoruz. Çünkü bu kadar çok el yıkamak, ellerin aşırı kurumasına sebep oluyor. Ancak son dönemlerde korunma amaçlı 15-20 defa el yıkadığımız için çeşitli önlemler almamız gerekiyor.Çünkü ellerin çok yıkanması egzamaya davet çıkarıyor.”

Egzamaya karşı ne yapmak gerekiyor?

“Egzama olmamak için renksiz, kokusuz beyaz kalıp sabunu öneriyoruz. Sıvı sabunlar renklendikçe, kokusu arttıkça içindeki kimyasallar da artıyor. Ellerimizi her yıkamadan sonra mutlaka nemlendirici kullanalım. Bu nemlendiricilerin çok pahalı ürünler olmasına gerek yok. Vazelin ile de çok rahatlıkla ellerinizi nemlendirebilirsiniz. Elleri çok iyi nemlendirmediğimiz takdirde önce kuruluk, buna bağlı olarak kızarıklık, sonrasında çatlama gelişebiliyor. Böylece egzama oluşuyor.”

Kolonyanın sık kullanımı egzama yapıyor

“Özellikle sabun kullanılamayan durumlarda dezenfektan çok faydalı oluyor. Çünkü dezenfektanlar, deri yüzeyindeki zararlı bakterileri öldürerek çok temiz bir ortam yaratıyorlar. Elimizi temiz yıkadıktan sonra üzerine tekrar kolonya sürmemize ya da dezanfektan kullanmanıza gerek yok. Kolonyanın çok sık kullanılması da bir başka egzama sebebi.”