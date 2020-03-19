Koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları dünyada aralıksız devam ediyor. Çin'den gelen bir haber, koronavirüsün tedavisinde umutları artırdı.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Zhang Xinmin, Japonya'nın grip için geliştirdiği bir ilacın iyileştirme sürecini hızlandırdığını tespit ettiklerini açıkladı.

İyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdi

Avigan veya Favilavir olarak da bilinen Favipiravir adlı ilaç, hasta gruplarında kullanıldı. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi, ilacın virüslü hastaların iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiğini duyurdu. Bu hastaların yüzde 91'inin akciğer sağlığında iyileşme görüldüğü de kaydedildi.

DSÖ: İbuprofen yerine parasetamolü tercih etmelerini öneriyoruz

Dünya Sağlık Örgütü'nden ise koronavirüs tedavisine dair kritik bir uyarı geldi.

Hastalıkta görülen semptomlara sahip olan kişilerin doktora danışmadan ibuprofen kullanmaması önerildi. Onun yerine ağrıya ve yüksek ateşe karşı kullanılan parasetamol türü ilaçların tercih edilmesi istendi. İltihap azaltıcı ve ağrı kesici özelliği bulunan İbuprofenle aynı gruptan ilaçların koronavirüsle mücadelede hastalığın seyrini kötüleştirebileceği uyarısı yapıldı.

İngiltere hastalığı atlatanlar için antikor testi üzerinde çalışıyor

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu da, koronavirüs bulaşıp da hasta olmadan atlatanların bunu öğrenebileceği antikor testi üzerinde çalıştığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Başarılı sonuç alınırsa, büyük bir ihtimal bir daha yakalanmayacağınızı bilerek güvenli şekilde işinize geri dönebileceksiniz. Böyle bir test ekonomik ve sosyal açıdan oyunun kurallarını değiştirir." dedi.

Virüse karşı tedavide henüz onaylanmış bir aşı veya ilaç bulunmuyor