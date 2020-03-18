Koronavirüsün Türkiye’de de görülmesi sonrası vatandaşlar maskeleri araştırmaya başladı. FFP2, FFP3, N95 maskeleri arasındaki farlar neler?

MAske türleri arasındaki farklar neler?

FFP2, FFP3, N95, EN149 Avrupa standartlarında olan toz maskeleri olarak geçiyor. FF İngilizce’de yüz maskesi anlamına gelen “Face Filter” ‘ın kısaltması. FF’den sonra gelen P ve sayı ise maskenin koruma seviyesini belirtiyor.

İhtiyaca göre, ihtiyaç duyulan sınıftan bir maske kullanılması gerekiyor. FFP1 maskeleri mekanik çalışmalar sonucu ortaya çıkan tozlar için kullanılıyor. FFP2 ve FFP3 daha küçük boyutlu ve zararlı tozlar için kullanılıyor.

N95 maskeler ise sağlık çalışanları tarafından kullanılıyor. Bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda filtreleme açısından diğer maskelere göre daha yüksek performans gösteriyor.

Reçetesiz satılamayacak

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen “Maske Temini” konulu yazıya göre artık FFP2 FFP3 N95 türü maskeler reçetesiz satılamayacak.

Yazının tam metni:

"Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğininn temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece

eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."