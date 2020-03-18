Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı.

Selçuk, ''Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların rapor sürelerinin bitmesi durumunda hak kaybına uğramaması için mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edilecek'' dedi.

Belirlenen süre sonunda, bu durumdakiler için yeni bir bilgilendirme yapılacak.