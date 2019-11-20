Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, şekerli ve gazlı içeceklerle enerji içeceklerinin kolay tüketilen kalori içerdiğini ve fazla tüketimde sağlığı olumsuz etkilediğini anlattı.

Hem çocuklarda hem de erişkinlerde şeker veya yapay tatlandırıcı içeren içeceklerin, diyabet ve obezite riskini artırdığının, çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlandığına dikkat çeken Yıldız, enerji içeceği ve diğer içeceklerle fazla miktarda alınan kafeinin uyku problemleri, baş ağrısı, kan basıncı yüksekliği gibi sorunlara da neden olabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Yıldız, ekran başında tüketilen şekerli ve kafein miktarına ilişkin ABD'de yeni bir araştırma sonucunun açıklandığını, araştırmanın 8. ve 10. sınıfa giden 32 bin öğrenciyi kapsadığını belirtti.

"Video oyunlarının etkisi daha düşük"

Araştırma kapsamında 14-17 arasındaki öğrencilerin 3 yıl süresince takip edildiğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Takip edilen öğrencilerin yüzde 27'sinin günlük kalori alımlarının yüzde 10'undan fazlasını, şekerli içeceklerle enerji içeceklerinden temin ettikleri belirlendi. Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin yüzde 21'inin, yalnızca bu içeceklerle günlük önerilen kafein miktarının daha fazlasını tükettiği tespit edildi. Okulda kullanılan bilgisayarlar dışında tüm elektronik cihazlar, yüksek şeker ve kafein tüketimi ile ilişkili bulundu.

Şeker ve kafeinli içeceklerin tüketiminde en büyük etkiyi televizyonun yaptığı vurgulandı. Şekerli kafeinli içecek tüketiminin en fazla televizyon karşısında geçirilen süre içinde gerçekleştiği gösterildi. Günlük her bir saat ek televizyon izleme süresinin, DSÖ'nün önerdiği günlük şeker tüketim miktarını yüzde 32, günlük önerilen kafein tüketim miktarını yüzde 28 artırdığı tespit edildi."

Kaynak: AA