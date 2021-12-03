11 Mart 2020'den bugüne hayatımızda olan koronavirüs ile topyekûn mücadelemiz sürüyor. Mücadelenin en önemli silahı ise aşı.

Tüm dünyada farklı varyantları ortaya çıkan bu illet için aşılama çalışmalarının önemi her geçen gün kendisini daha fazla hissettiriyor. Teşviklerle, kampanyalarla ve uyarıcı-bilgilendirici reklamlarla oranların yükseltilmesi en büyük hedef…

Pek çok ülkede istenen düzeyde olmasa da korona belasına karşı tek silahımız olan aşılama oranları yükseliyor. Aşılama oranlarının yüksek olması olumlu bir gelişme ancak yakın tarihte dünya genelinde yeni bir soruna yol açabilir. Şırınga sorununa…

Aşı dozu sayısı Türkiye’de 100 milyonu, dünyada ise 7 milyarı aştı. Bu süreçte normal zamanda kullanılan şırınga sayısının neredeyse iki katı kadar şırınga kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün ilaçlara ve sağlık ürünlerine erişim konusundaki kıdemli danışmanı Lisa Hedman’a göre yeni bir kriz kapıda olabilir.

[Fotoğraf: AFP Video]

"Aşı şırıngası sıkıntısı yaşayabileceğimize dair gerçek endişeyi dile getiriyoruz, bu da bağışıklama çabalarını yavaşlatmak gibi ciddi sorunlara yol açacaktır. Aşı alımının nasıl gittiğine bağlı olarak, 1 milyardan 2 milyara kadar herhangi bir sayıda şırınga açığı olabilir."

Fransız basınına açıklama yapan Hedman, böyle bir açık olmaması için piyasaya arz edilen aşı kadar şırınga da üretilmesi gerektiğini söyledi.

[Fotoğraf: AFP Video]

Rutin aşılamalar da etkilenebilir.

Şırınga yoksunluğunun koronavirüs aşılamaları dışında normal aşılamaları da sıkıntıya sokabileceği düşünülüyor. Hatta kullanılan şırıngalarla tekrar aşı yapılması bile olası bir tehdit. Bu sorunların oluşmaması için üretici firmaların şimdiden planlama yaparak önlem alması gerekiyor. Şırınga krizi yaşanırsa salt koronavirüs değil pek çok hastalıkla mücadelede büyük zorluklar yaşanabilir.