Nature dergisinden yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, 2 kronik lenfositik lösemi hastasına, 10 yıldan fazla bir zaman önce, "CAR T-hücre tedavisi" olarak bilinen ve vücudun bağışıklık sistemindeki genleri kanser hücrelerini hedef alacak şekilde değiştiren tedavi uygulandı.

Çalışmanın sonucunda, hastalardaki iyileşme durumu doğrulandı.

Araştırma ekibinde yer alan ve ilgili raporun yazarlarından olan Carl June, New York Times'a yaptığı açıklamada, T hücrelerinin "1 veya 2 ay içinde" hastaların sistemlerinden kaybolmasının beklendiğini söyledi.

June, artık CAR T-hücreleri ile "tedavi" kelimesinin yan yana kullanılabileceğini ifade etti.

T-hücreleri, insan bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynuyor. Bu hücreler, kanser hücreleri, virüsler, bakteriler ve diğer patojenlerle savaşmaya yardımcı oluyor.