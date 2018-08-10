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Doğada yetişen zehirli mantarlara karşı uyarı

Samsun Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Seven, mantar zehirlenmelere karşı çeşitli uyarılarda bulundu.

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Doğada yetişen zehirli mantarlara karşı uyarı

Samsun Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Seven, doğada yetişen mantarları tüketirken dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Seven, bitkisel kaynaklı zehirlenmelerin yüzde 50'sinin yabani mantarlardan kaynaklandığı belirtti.

“Bilmedikleri mantarları tüketmemelerini istiyoruz”

Son günlerde doğada yetişen mantarların pazar tezgahlarında yerini almasıyla mantar zehirlenmelerinden dolayı Kavak Devlet Hastanesi’ne çok fazla başvuru olduğunu anlatan Seven, şunları konuştu:

''Ülkemizde yaklaşık 280 kadar çeşitli mantar türü bulunuyor. Zehirli mantarları zehirsiz olanlardan ayıran kesin bir özelliği yok. Hemen hemen birbirlerine benziyor. Bu nedenle vatandaşların doğada mantar toplarken bilinçli olmalarını ve bilmedikleri mantarları tüketmemelerini istiyoruz.''

Seven, doğada bilinmeyen mantarları tüketmek yerine kültür mantarları ya da istiridye mantarı tüketmenin daha sağlıklı olacağını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: zehirlenme, Samsun, sağlık, mantar, Doktor
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