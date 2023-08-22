Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
İHA 22.08.2023 10:40

Diyarbakır'da sıvı kaybı ve güneş çarpması çocukları yoğun bakıma yatırdı

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Boztaş, "Öğlen saatlerinde dışarıda top oynayan veya sokakta gezen çocuklarda güneş çarpması gerçekleşebiliyor" dedi.

Diyarbakır'da sıvı kaybı ve güneş çarpması çocukları yoğun bakıma yatırdı

"Eyyam-ı bahur", "Afrika" ve "Basra" sıcaklarıyla kavrulan yurdun büyük bölümünde vatandaşlar etkilenmeye devam ediyor.

Diyarbakır'da 40 derecenin altına düşmeyen sıcaklarda dışarı çıkan çocuklarda sıvı kaybı ve güneş çarpmasıyla birlikte yoğun bakımda yatan hastalar oldu.

Yaz mevsimlerinde 40 derecelerin üstünde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı çocuk, bebek ve ileri yaş gruplarında da sıcak havalardan dolayı çok sıvı kaybı yaşandığını belirten uzmanlar, özellikle çocuklarda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Saat 10.00 ila 15.00 arasında çocukların dışarı çıkartılmamasının altını çizen Uzman Dr. Murat Boztaş, "Zorunlu halde çocukların dışarı çıkması gerekiyorsa güneş gözlüğü, güneş kremi, şapka, şemsiye gibi koruyucuları kullanmaları gerekmektedir. Sıcak havalarda terleme çok fazla olur ve buna bağlı olarak sıvı ihtiyacı artar. Bu nedenle günlük alınan sıvı ihtiyacını artırmak gerekir. Ev yapımı limonata, komposto ve sade sıkılmış meyve suları gibi içecekler mutlaka içirilmeli. Beslenmelerinde ve yemeklerinde sıvı oranı artırılmalıdır" dedi.

Ebeveynlerin böyle bir durumla karşılaştıklarında çocuğu hemen serin bir yere alarak koltuk altlarına ve bileklerine ıslak bezle soğuk uygulama yapmaları gerektiğini öneren Dr. Boztaş, "Öğlen saatlerinde dışarıda top oynayan veya sokakta gezen çocuklarda güneş çarpması gerçekleşebiliyor. Bu şekilde hastanemize ve yoğun bakımımıza yatışlar olmaktadır. İmkan da varsa ılık bir duş aldırabilir ve en yakın sağlık kuruluşuna götürmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Dr. Boztaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer çocuğun uykuya meyli artmışsa, cildi kırışık ve kuruysa, ağız içi ve dilinde kuruma varsa, küçük bebeklerin bıngıldağında çökme varsa, derin ve sık sık nefes alıp veriyorsa, mutlaka sıvı kaybı yönünde hızlıca bir sağlık kuruluşuna götürmek gerekmektedir."

Küçük çocuklarda ve yaşlılarda sıcak çarpma riski artıyor
Küçük çocuklarda ve yaşlılarda sıcak çarpma riski artıyor

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Küçük çocuklarda ve yaşlılarda sıcak çarpma riski artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
İstanbul'da ofis doluluğu yüzde 84,9'a yükseldi
11:19
DSÖ'den COVID-19'un yeni varyantları karşısında 'daha fazla test' çağrısı
11:16
Bakan Kacır: Suudi Arabistan'la yapay zeka konusunda iş birliğini hedefliyoruz
11:11
Alışverişi devamlı kılan dürtü: Diderot etkisi
11:24
Dışişleri: BMGK'nin Pile-Yiğitler Yolu açıklaması gerçeklerden kopuk
11:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 ve BM'de özel gündemi "iklim değişikliği" olacak
Yozgat'ta freni patlayan kamyon 8 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
Yozgat'ta freni patlayan kamyon 8 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
FOTO FOKUS
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ