İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülgün Ersoy, pandemi sürecinin neden olduğu stres nedeniyle duygusal yeme davranış bozuklukları görülebildiğini, karbonhidrat zengini şekerli yiyecekler ile sağlıksız atıştırmalıkların tüketildiğini, bu davranışın da vücut ağırlığında artışa neden olduğunu söyledi.

Vücudun savunma mekanizmasını oluşturan antikorların görevlerini yapabilmeleri için yeterli protein alınmasının önemli olduğuna değinen Ersoy, "Besin değeri yüksek ve zengin protein kaynağı olan kuru baklagiller her gün tüketilebilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Gülgün Ersoy, hazırlama ve pişirme süresi uzun olan kuru baklagillerin, önceden fazla miktarlarda haşlanıp, daha sonra pişirilebilecek şekilde paketlenerek buzlukta saklanmasının tüketimi kolaylaştıracağını kaydetti.

Kan şekerini hızla yükselten şekerli yiyecek ve içeceklerin yanı sıra beyaz undan yapılmış ekmek de dahil hamur işleri, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerden de uzak durulması gerektiğini ifade eden Ersoy, uyku düzeninin oturtulmasının da önemli olduğunu aktardı.

"Öğünler sağlıklı tabak modeline göre düzenlenmeli"

Ersoy, "Süt ve süt ürünleri, uykuyu başlatmaya yardımcı olan triptofanamino asidinin zengin kaynaklarıdır. Omega-3 yağ asitleri, antienflamatuvar etkileri nedeniyle depresyon üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Diyet sürecinde balık tüketimi ve Omega-3 yağ asidi alımı az olan kişilerde depresyon riskinin daha yüksek olduğu saptandı." değerlendirmesinde bulundu.

Günlük beslenmenin güçlü olmasının önemli olduğunu ve bu beslenmelerle sindirim sisteminin güçlü kalması gerektiğine işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Sağlıklı tabak modeline göre dengeli beslenme; yeterli vitamin ve mineral alımını sağlayarak, bağışıklık sistemimizi güçlendirip COVID-19'a bağlı gelişebilecek olan yan etkileri azaltmanın yanı sıra yine COVID-19 için bir risk faktörü olan obezitenin de önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Bu durumda, yiyecek alışverişlerinde sebze ve meyveye ağırlık verilmesi önemlidir. Taze meyve ve sebze tüketilmesinin yanı sıra çeşitli besinler tüketilerek yeterli enerji ve besin öğeleri alımı sağlanmalı, enerji içeriği çok yüksek olan besinlerden uzak durulmalı, her gün yeterli ve kaliteli protein alınmalıdır. COVID-19 enfeksiyonuna bağlı yoğun bakım yatışları sonrasında, malnütrisyon ve kilo kaybı ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda, diyetisyenler ve doktorlar gibi sağlık profesyonellerinin önerileri doğrultusunda kişinin beslenmesi düzenlenmeli, gerektiğinde besin destekleri kullanılması önerilmelidir."