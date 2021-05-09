Kerem Kınık, Kan Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının diğer alanlar gibi kan bankacılığını da olumsuz etkilediğini, salgın nedeniyle tüm dünyada bağış oranlarında düşüş yaşandığını söyledi.

Öte yandan her ramazan olduğu gibi bu sene de bağış oranlarının düştüğünü, bunda sokağa çıkma kısıtlamasının da etkili olduğunu belirten Kınık, tüm bu olumsuzluklara rağmen Ulusal Kan Temini projesi sayesinde düzenli kan bağışçılarının kan vermeye devam ettiğini aktardı.

“Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır”

Hiçbir hastanın olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadığını dile getirdi. Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde Ramazan Bayramı bulunuyor ve sokağa çıkma kısıtlamaları da devam ediyor. Oysa hastanelerdeki kan ihtiyacı sürüyor. Acil ameliyatlar yapılıyor, yaralanma gibi durumlarda kana ihtiyaç duyuluyor. Bunun için biz, 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' diyerek erkekleri 3 ayda bir, kadınları ise 4 ayda bir kan bağışına bekliyoruz.

Ramazan ayında 129 bin 369 ünite kan bağışı alındı

2021'in ramazan ayında 129 bin 369 ünite kan bağışı alındığını belirten Kınık, "Kızılay olarak 3 bin 700 personelimizle bugünlerde her gün yaklaşık 8 bin ünite kan bağışı almak, bunları testlere tabi tutmak ve 1500'e yakın hastaneye teslim etmek zorundayız. Oysa bugünlerde kan bağışlarımız 4-5 bin ünite seviyelerine inmiş durumda. Aradaki farkı stoklarımızdan karşılamaya devam ediyoruz" dedi.

Toplanan immün plazma sayısı 61 bin 703

Bazı sayısal verileri de paylaşan Kınık, Türk Kızılayın 2020'de toplam 2 milyon 429 bin 302 ünite kan bağışı aldığını, bunları eritrosit, trombosit ve plazma olmak üzere üç bileşenine ayırarak hastanelere ulaştırdığını duyurdu.

Kınık, bu ramazanda alınan toplam immün plazma sayısının 2801 olduğunu, bunlardan 3071 plazma bileşeni elde edildiğini ve COVID-19 hastalarının kullanımına sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlk immün plazmanın alındığı 7 Nisan 2020'den bugüne toplanan immün plazma sayısı 61 bin 703, üretilen toplam immün plazma bileşeni sayısı ise 140 bin 705 ünite. Tam kapanmanın olduğu günlerde 'www.kanver.org' sitesi veya 168 çağrı merkezi üzerinden randevu alarak kan ve plazma bağışında bulunabilirler."