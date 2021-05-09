Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, yanıltıcı negatifliğe karşı uyardı.

Doç. Dr. Savaşçı, "Son dönemlerde PCR testlerinin negatif çıktığı, mutasyonların PCR testinden kaçabildiğine dair bazı iddialar ortaya atıldı. Aslında böyle bir şey yok, en iyi PCR yöntemi bile yüzde 80 tanı koydurur. Kişinin ilk temas günü bizim için önemli. Testin en erken 3 gün veya 5'inci gün alınması gerekiyor. İş yerinde mesela birisi ile temas ettiğinizde eğer siz hemen aynı gün veya ertesi gün test verirseniz negatif çıkarsınız ama koronavirüs testiniz daha sonraki günlerde pozitifleşebilir" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"PCR testi 3’üncü günden sonra yapılmalı"

Savaşçı, temastan en erken 3'üncü günden sonra test yaptırılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda özellikle hemen paniğe sevk olmadan, temas ettiğimiz günün en erken 3'üncü gününden sonra mutlaka PCR testi yaptırmamız gerekir. İşlem sırasında da işlemin doğru şekilde yapılmasına müsaade etmemiz gerekiyor. Eğer kaçış yapıp düzgün örnek vermezsek testimiz negatif çıkacaktır” diye konuştu.

"Tatilden dönenler kendilerini izole emeli"

Doç. Dr. Savaşçı, kapanmanın sona ermesi ile büyük şehirlere dönüşlerin vakaların artmasına neden olup olmayacağına dair ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Vatandaşlarımız büyük kentlere dönüş yaptıklarında özellikle işe başladıklarında, yoğun ortamlara girdiklerinde kendilerinde en ufak bir belirti hissettikleri an test yaptırsınlar. Tatilden döndükten sonra mutlaka kendilerini biraz izole etsinler. Özellikle bazı turistik yerlerde vaka sayıları kapanmanın bitmesi ile artabilir. Oradaki vatandaşlarımız sahillerde, eğlencelerde, kaldıkları yerlerde, ev içi temas da dahil ne yazık ki tedbirlere dikkat edemiyorlar. 'Kapanma bitti' diye bütün kurallar ortadan kalkmayacak, kademeli bir geçiş olacaktır."

"Çocukların bulaştırma oranları hala çok yüksek"

Savaşçı, okulların da eylül ayına kadar açılmaması gerektiğini söyleyerek, “Öğretmenlerin büyük kısmı aşılanmadı. Çocukların bulaştırma oranları halen çok yüksek. Okulları açmadan bu süreci aşılanma ile tamamlayabilirsek tekrar istenmeyen vaka artışı da yaşanmayacaktır" ifadelerini kullandı.