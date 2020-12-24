Uzaktan eğitim süreci uzadı. Evlerde, ekran başında geçirilen süre arttı. Fiziksel aktivite azaldı.

Uzmanlar, gün içinde en az bir saat temiz hava alınmasını öneriyor.

"Çocuklar yürüş yapabilir"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Spor Hekimi Aydan Örsçelik, yürüyüş yapılabileceğini ifade etti. Örsçelik,"Çocuklar top oynayabilirler, bisitlete binebilirler ya da ip atlamak gibi hareketlerde bulunabilirler" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Dışarıda ya da evde yapılan fiziksel aktiviteler çocukların başarısını olumlu etkiliyor.

Doktor Örsçelik, beynin sadece besine değil aynı zamanda oksijene ihtiyaç duyduğunu belirterek "Belli bir saatini aktiviyete ayıran çocuk, öteki süreyi de daha sorumlu bir şekilde ödevini yetiştirmeye ayırıyor" dedi.

Hareketli yaşam uyarısı

Uzmanlara göre aktiviteyi ihmal eden çocuklarda ileride kalıcı sorunlar ortaya çıkabilir.

Aktivite ihmalinin kilo alımına sebep olabileceğini belirten Örsçelik, "Obez olabilirler. Obez oldukları için dış görünüşüne takılacaklardır ve bu sefer daha çok içe kapanacaklardır" dedi.

Öğrencilerin ders aralarında da ev içinde dolaşmaları tavsiye ediliyor.