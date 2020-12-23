Sağlık Bakanlığı 23 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 202 bin 209 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 19 bin 650. Bugünkü hasta sayısı 3 bin 192 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 34 bin 492.

Son 24 saatte 259 hasta vefat etti, 34 bin 492 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162, toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610, toplam vefat sayısı 18 bin 861, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 901, hastalarda zatüre oranı %4.1, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 901 bin 307 oldu.