Cezayirli 'yapışık ikizlere' umut ışığı Türkiye'de doğdu

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven, ameliyatın yapılacağı bölgenin yakınındaki bölgede fazla bir deri oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Temel amacının dışarıdan yabancı bir doku almadan ikizlerin kendi dokularıyla onarım sağlamak olduğunu, özellikle çok küçük bebeklerde bu yöntemin "altın standart" kabul edildiğini aktaran Güven, "Her iki bebeğe de silikon bir balon yerleştirdik. Haftalık periyodlarla genleşme sağladık. Aynen hamile bir kadının karnının büyürken derisinin genişlemesi gibi düşünebilirsiniz. Bu çocuklarda da derinin büyümesini ve genleşmesini sağladık. Kendi canlılığı olan, aynı kalite ve renk tonunda bir deri elde ettik. Şayet başka bir doku kullanılsaydı, bunlar bedenlerinde bir yama gibi dururdu" diye konuştu.

"Dünya üzerinde görülme sıklığı çok düşük"

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mehmet Bilhan Hayırlıoğlu, ameliyat sürecinde 4 anestezi uzmanı ve 4 anestezi teknikeri olmak üzere 8 kişiden oluşan anestezi ekibin görev aldığını anlattı.

Hayırlıoğlu, yapışık ikizlerin çok sık karşılaştıkları bir hasta grubu olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu, dünya üzerinde görülme sıklığı çok düşük. Bizim açımızdan zorlayıcı olan nokta, ameliyat sırasında entübasyon, bir başka deyişle solunum yoluna tüp yerleştirme süreciydi. Göğüslerinden yapışık ve yüzleri de birbirlerine bakar pozisyonda olmaları nedeniyle Rinad ve Rinas'ın ameliyat masasında pozisyon vermekle ilgili sıkıntıları vardı. Aynı sebepten ötürü damar yolu açılması ve kateterizasyonla ilgili de güçlükler yaşadık. Bunların yanı sıra ikizlerden Rinas'a doğumsal kalp hastalığı olması nedeniyle daha özellikli bir anestezi uygulamamız gerekiyordu. "

Diğer önemli problemin ise aynı anda iki çocuğa müdahale etmek olduğuna işaret eden Hayırlıoğlu, normal prosedürün dışında, aynı anda ve aynı ameliyat salonunda iki farklı hastayı takip etmelerinin gerektiğini belirtti.

Rinad ve Rinas'a iki farklı anestezi ekibi belirlediklerini dile getiren Hayırlıoğlu, ekiplerin operasyon süresince hastalardaki değişiklikleri yakından takip edip gerekli müdahalelerde bulunduğunu anlattı.

"Rinas'a 6-12 ay içinde ikinci ameliyat yapılmasını planladık"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erek, her iki kalbi çevreleyen büyük kalp kesesini açtıktan sonra sığırdan elde edilen perikardit dokunun her bir kalbin kendine ait kesesi olacak şekilde dikildiğini söyledi.

Tek kese içinde iki kalbin yan yana attığını görmenin heyecan verici olduğunu kaydeden Erek, "Yaptığımız ameliyatla her iki kalbe de iki kese oluşturduk. İki ayrı kesede atan kalpleri görmek daha büyük bir mutluluktu. Çünkü artık onlar iki ayrı bedende sağlıklı olarak atmaya devam edecekler. Rinas'ın stabil durumda olması ve büyük bir işlem yapılması gerektiği için kalbine müdahale etmedik. Ona 6-12 ay içinde ikinci bir kalp ameliyatının yapılmasını planladık. Bununla kalbindeki diğer sorunlar da giderilecek" bilgisini verdi.

"Geceleri tek uyuyamıyor"

Anne Amal Belkacem, ameliyatın ardından kızlarını ilk kez tek başına kucaklayabilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ameliyat sonrasında kızı Rinad'ın gözleriyle yoğun bakım servisinde yatan kardeşi Rinas'ı aradığını dile getiren Belkacem, kızlarının 18 ay boyunca yüzleri birbirlerine bakacak şekilde göğüslerinden yapışık halde yaşadığını söyledi.

Belkacem, ikizlerin elleri, kolları ve ayaklarıyla sürekli birbirleriyle temas halinde olduğunu, kendilerini bir bütün olarak gördüklerini anlatarak, "Ameliyat sonrasında servise getirilen kızım Rinad, sürekli kardeşinin olduğu yere bakmaya başladı. Geceleri tek uyuyamıyor ancak yanında ben yatınca gözlerini kapatabiliyordu" dedi.

"Türk hekimlerinin büyük çabasıyla kızlarımız ayrıldı"

Baba Said Belkacem ise ikizlerinin sağlıklı olarak birbirlerinden ayrılabileceklerine yönelik umutlarını hep koruduklarını kaydetti.

İkizlerin Türk hekimlerinin büyük çabası ve başarısı sayesinde birbirinden ayrıldığını aktaran Belkacem, "Şimdi tek dileğimiz, kalp hastası olan kızımızın birkaç ay sonra gerçekleştirilecek olan ameliyatla sağlığına kavuşması" ifadelerini kullandı.