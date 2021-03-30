Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde oluşan korku, organ nakillerini de etkiledi. Ameliyatlarda yüzde 50 oranında azalma oldu. Organ bağışı oranları da düştü.

İlk zamanlar ameliyatlar yapılamasa da, Haziran ayından itibaren bu durum değişti.

Özellikle bu süreçte, robotik cerrahi ile yapılan böbrek nakli ameliyatlarının sayısı arttı.

"Rototik cerrahide 4 santimlik bir kesi oluyor"

Yurt dışından gelen hastaların robotik cerrahiyi tercih etmeye başladığını söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu, "Mesela yurt dışından gelen hastalar bunu tercih etmeye başladı. Neden? Kapalı bir yöntem, çacuk iyileşiyor, enfeksiyonlara karşı daha hassas oluyor. Açık cerrahide çok uzun kesiler oluyor. Rototik cerrahide 4 santimlik bir kesi oluyor. Robotik cerrahide küçük damarleri bile görebiliyorsunuz" dedi.

"İnsanlar robotik cerrahiye kayıyor"

Salgın döneminde Balkan Ülkeleri, Ortadoğu, Rusya ve Almanya gibi ülkelerden çok sayıda hasta, bu ameliyatlar için Türkiye'yi tercih etti.

"Geçen hafta yurt dışından 4 hasta geldi. Sırf robotik böbrek nakli olmak için. Gerçekten bu dönemde insanlar robotik cerrahiye kayıyor. İnsanlar daha çabuk iyileşeyim istiyor. Bunun içinde robotik cerrahiyi tercih ediyor."

Türkiye'de yaklaşık 20 bin kişi, böbrek nakli bekliyor. Uzmanlar nakillerin yapılabilmesi, hastaların sağlığına kavuşması için organ bağışının önemine vurgu yapıyor.

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı