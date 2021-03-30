Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Türkiye'nin her yerinde mutant virüsün yaygınlaştığını söyledi.

Mutant virüsün bulaşıcılığının daha yüksek olduğunu hatırlatan Yorulmaz, çocuklardaki vakaların bu virüsle birlikte artış gösterdiğini anlattı.

Virüsün seyrinde çok önemli bir yol ayrımına gelindiğini söyleyen Yorulmaz, "Kimi yerlerde bu salgınlar nedeniyle okulların kapatıldığını görmekteyiz. Çocuklarımız risk altında dedi.

"Teneffüslerde daha büyük sıkıntı olabilir"

Yapılan çalışmaların, önlemlerin yüzde 100 olmasa da önemli ölçüde koruma sağladığını gösterdiğini söyleyen Yorulmaz, şu bilgileri verdi:

"Örneğin maskenin uygun biçimde kullanılması, mesafenin bir buçuk metreden az olmaması gerekli. Birlikte bulunulan sürenin mümkün olduğu kadar 15 dakikadan uzun olmaması ve de hijyenle ilgili önlemlerin alınması gibi kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Bu söylediklerimiz aynı zamanda çocuklarımız için de geçerli. Okul çağındaki çocuklarımız maskeyi mutlaka kullanması gerekli. Okula gittiklerinde arkadaşlarıyla birlikte olduklarında. Özellikle derslerin dışındaki zamanlarda bulaş riski daha yüksek, sınıfta öğretmenlerin uyarıları kontrolleri altında olmaları nedeniyle bu daha zorken teneffüslerde daha büyük sıkıntı olabilir, bunu öğretmemiz gerekli."