Koronavirüsle mücadelede aşılamayla birlikte yeni bir sürece girildi. Aşılama çalışmaları halen aşamalar halinde devam ederken olumlu sonuçları hastane kayıtlarına yansımaya başladı.

Yüksek riskli grupta yer alan 65 yaş üstü hastaların sayısı giderek azalıyor. Ancak 30-50 yaş arası hastalarda gözle görülür bir artış söz konusu. Bunun sebebinin ise COVID-19’un İngiltere varyantı olduğu tahmin ediliyor.

Aşı olan yaş gruplarında hastalık azaldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş hasta yaş gruplarına ilişkin gözlemlerini şöyle anlatıyor:

“Şu anda kliniğimizde ve hastanelerimizde yatan hastaları değerlendirdiğimizde, 65 yaş üstü hasta seviyesi eskiye göre çok azaldı. 40-50 yaş arası hasta yoğunluğumuz ise 65 yaş üstü hastalara nazaran arttı.”

[Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş]

Hasta yaş gruplarındaki yeni tabloda aşılamanın etkili olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dökmetaş, “Aşı yaptırdığı halde gelenler de oluyor ama klinik durumları daha iyi. Bu nedenle aşıyı öneriyoruz” diyor ve devam ediyor:

“Hangi yaş grubunda olursa olsun aşılandıktan sonra korunma oranları artıyor. Hastalık geçirilse bile hafif seyrediyor. Yoğun bakım ve ölüm olayları son derece az. Yüzde yüz engelliyor diye şu anda bir şey söylemem mümkün değil. Bunların gerçek yaşam verilerini gözleyeceğiz. Şu andaki gözlemlerimiz aşının etkili olduğu yönünde.”

[Fotoğraf: AA]

İngiliz varyantı gençleri etkiliyor

Koronavirüs son zamanlarda genç yaş gruplarında daha fazla görülüyor. Peki hastalık bu kişilerde nasıl seyrediyor? Prof. Dr. Dökmetaş, gözlemlerini anlatmayı sürdürüyor:

“60 yaş altındaki grupta çok daha fazla görülüyor ve yayılım gösteriyor. Bunlarda da 40’lı, 50’li yaşlarda kaybettiğimiz hastalarımız var. Sık yayılıyor ama ölüm azalıyor diyemeyiz. Her gruptan bireyin vücut direncine, uygulanan tedavilere, hastaneye müracaat zamanına ve birçok faktöre bağlı olarak süreç değişiyor. Kısa süre içerisinde şifa ile evlerine gidebiliyorlar ya da uzun süre hastanede yatabiliyor veya yoğun bakıma girebiliyorlar.”

Şu sıralar İstanbul’da ağırlıklı olarak İngiliz varyantı virüsün çok görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, “Bu varyant çok daha etkili. Ama ‘30-50 yaş arasına etki ediyor onun altını ya da üstünü etkilemiyor’ diye bir şey yok” diyor. Sözü getirdiği noktada önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor:

“Bu virüsün ne yaptığı, nasıl davranacağı belli değil. Daha çok görülüyor ve yayılımı daha fazla. Çalışmalar bunu gösteriyor. Eskiden bir kişi 3 kişiyi hasta ederken, şimdi bir kişi 10 kişiye bulaştırıyor. Bunun yayılımı gençleri daha fazla etkiliyor.”

[Fotoğraf: AA]

Her zamankinden daha dikkatli olunmalı

Prof. Dr. Dökmetaş, koronavirüse karşı her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Uyarıları herkes için:

“COVID-19’un hangi formda, nasıl geçirileceği belli değil. Bir nefes sıhhat dünyaya bedel. Bizim bilmediğimiz hangi klinik tablolara sebep olacak? 3-5 yıl sonra immünolojik bazı hasarlar, hastalıklar ortaya çıkabilir mi? Bugünden yarına belli olmaz. Kişilerin hastalanmadan aşılanarak bağışıklık sağlaması veya virüsle karşılaşmaması önemli. Maske mesafe ve temizliğe dikkat etmek gerekiyor.”

Koronavirüsten korunmak şu günlerde her zamankinden önemli. Dolayısıyla Prof. Dr. Dökmetaş’ın uyarılarını akıldan çıkarmamak gerekiyor:

“Mümkün olduğu kadar evde kalınmalı. Çalışmak için dışarıya çıkanlar maskelerini takarak korunma önlemleri almalı. İnsanların toplu halde ve maskesiz olduğu kafe veya restoranlara mümkün olduğu kadar girilmemeli. Yemek yerken maske çıkarılsa da ardından hemen takılmalı ve hızlıca mekandan çıkılmalı. Uyku düzenli olmalı. Dengeli beslenilmeli. Bu süreçte ekstrem madde ve vitaminler almaya gerek yok. Yediklerimizle her türlü vitamini ve desteği alabiliyoruz.”

