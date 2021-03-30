Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Yenimahalle'deki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde Grafen tesisin açılışına katıldı.

Yerli aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Varank, COVID-19'a karşı geliştirilen ve burundan uygulanan sprey aşının yıl içinde kullanıma sunulmasını hedeflediklerini açıkladı:

"Nanografi çatısı altında faaliyet gösteren bilim insanları, klasik aşılardan farklı olarak burundan sprey olarak uygulanacak yenilikçi bir aşı türünü şu anda geliştiriyorlar.

Virüsle mücadelede daha etkin bir aşı



ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışmaları şu anda hızla devam ediyor. Burundan uygulanan aşı, virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için bu teknolojinin virüs ile mücadelede daha etkin olacağı öngörülüyor.

Kısa sürede Faz-1 insan denemelerine başlanacak

Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Tüm klinik aşamaların hızlıca başarıyla tamamlanmasından sonra bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz."