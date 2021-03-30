Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 54'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.