Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Komiserlik sorularının çalınması soruşturması: 77 gözaltı kararı
2012'deki polislikten komiserliğe geçiş sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili FETÖ soruşturmasında 29 ilde 77 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 54 şüpheli yakalandı.
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 54'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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