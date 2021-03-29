Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19asi.saglik.gov.tr adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 8 milyon 403 bin 697 oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran 6 milyon 599 bin 897 kişi oldu.

Böylece Türkiye'de aşılama sayısı 15 milyon 3 bin 594'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşı sayısı, İstanbul'da 2 milyon 338 bin 22, Ankara'da 1 milyon 185 bin 118, İzmir'de ise 1 milyon 8 bin 257 oldu.

Aşılama takvimi de sorunsuz işliyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehbere göre aşılamada 2. aşamanın 2. grubuna geçti.



60 yaş ve üstü ile eşleri ve risk grubundaki bazı hastalar için aşı randevuları açıldı. Bu grubun aşılaması sabah itibarıyla başladı.