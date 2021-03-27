Koronavirüsle mücadelede en önemli silah aşı.

Bugüne kadar 65 yaş üzeri aşılananların oranı yüzde 60'a yaklaştı. Ancak sağlık ekipleri tarafından telefonla aranmalarına rağmen hala aşıya direnenler var.

Kimi korkuyor, kimi virüse karşı etkili olmadığını iddia ediyor. 65 yaş üzeri bazı kişiler aşıya karşı temkinli yaklaşıyor.

Özellikle de İstanbul gibi vaka sayısının yüksek olduğu şehirlerde.

"Mutlaka aşı olun"

Aşının mutlaka olunması gerektiğini aktaran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın şunları söyledi:

"Kendileri aşı olmadığı zaman torunları kucaklama imkanları da azalıyor. Oğluydu, kızıydı, torunuydu aşısız birisi geldiğinde virüsü dışarıdan getirme riski her zaman söz konusu. Annelerimize şunu söyleyelim, bu evin direği sensin. Hem eşine, hem çocuklarına, hem torunlarına, hem de topluma karşı daha refah, daha sağlıklı süreç yönetebilmemiz için mutlaka aşı olun."

Verilere göre aşıyı en çok reddedenler kadınlar. Hatta kendi olmayıp eşine de "olma" diyenler de çoğunlukta.

"En çok kadınlar aşıyı reddediyor"

Kemalettin Aydın bu konuyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Evin sahibi ana erkil bir toplum olarak kadınlara hem kendileri aşı olsunlar hem de olmadığı zaman eşine vebal ya da sorumluluk yüklemesin. Çok kıymetli bir şey aşı olmak. Hayatımız için de çok önemli. Kendileri olsunlar eşlerini de oldursunlar."

15 milyona yakın aşı yapıldı

Aşılama çalışmaları ise devam ediyor. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 15 milyon doza yaklaştı.