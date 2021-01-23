Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, yarıyıl tatili sürecinde şehirlerarasında insan hareketliliği olması halinde yeni bir dalganın gelebileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Özlü, vatandaşların evde kalması gerektiğine vurgu yaptı.

Pof. Özlü, “Özellikle, tatil döneminde öğrenciler online eğitime devam ettiler. Dolayısıyla yoruldular, belki tatilde insan hareketliliği artma riski taşıyor. O bakımdan bu tatili evde geçirmek lazım. Tatil oldu diye bulunduğu kentten başka yerlere hareket etmek veya başka kişilerle bir araya gelmek güvenli değil. Evler güvenli, evde kalmaya devam etmeli” diye konuştu.

“Vaka sayılarımız yüksek, virüs bulaşmaya devam ediyor”

Tedbirler alındığı için vaka sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Özlü, pandemiden kurtulmak için herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

“Vaka sayılarımız yüksek ve bulaşma devam ediyor” diyen Özlü, “Dünyada salgın azalmıyor, artıyor. Amerika’da, Rusya’da, Hindistan’da, Brezilya’da, Avrupa’da alınan tedbirlere, yasaklara, kısıtlamalara rağmen artıyor. Özellikle varyant virüsle ilgili sıkıntılar çok fazla ve endişeler var. Biz iyi bir noktaya doğru gidiyoruz ama henüz güvenli noktada değiliz. Tedbirleri aldığımız için vaka sayıları azalıyor. Tedbirlerden vazgeçersek, yine aynı şeyi yaşayabiliriz. Onun için, biraz daha sabredeceğiz. Yaza rahat edeceğimizi düşünüyorum ama birkaç ay daha sabırlı olmamız lazım” ifadelerini kullandı.