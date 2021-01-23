Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 03:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
GSS ve Bağkur prim borcu olanlara yıl sonuna kadar sağlık hizmeti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.
Uygulama, devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde geçerli olacak.
Prim borcu olan vatandaşlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar sağlık hizmeti almaya devam edecek.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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