Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Uygulama, devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde geçerli olacak.

Prim borcu olan vatandaşlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar sağlık hizmeti almaya devam edecek.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.