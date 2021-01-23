Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinden 4'ü tutuklandı
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, KKTC'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu başlatılmıştı.
Operasyon kapsamında, KKTC'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 muvazzaf askerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri KKTC
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