Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı
Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli tutuklandı.
Şüpheli E.E, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twittter'daki paylaşımına hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. "Kamu görevlisine hakaret" suçundan sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkındaki soruşturma sürüyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlendi. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan E.E, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
E.E, Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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