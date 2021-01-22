CHP Milletvekili Hamzaçebi, sosyal medya hesabından, "OECD İstanbul merkezi bugün değil 1999 yılında açılmıştır" iddiasında bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Hamzaçebi'ye sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

"Akif Bey, kuruluşuna yönelik mutabakatı 2018'de imzaladığımız OECD İstanbul Merkezinin 1999'da kurulmuş olduğunu iddia edecek kadar kafanız karışmış anlaşılan."

Akif bey, kuruluşuna yönelik mutabakatı 2018'de imzaladığımız OECD İstanbul Merkezinin 1999'da kurulmuş olduğunu iddia edecek kadar kafanız karışmış anlaşılan.



Yahut zamanı tersine çevirmek gibi iddialı bir işe girişmişsiniz. Sanmıyorum ama başarılar. https://t.co/PILxmecJ9c https://t.co/evtF4uDXMg — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 22, 2021

Altun ayrıca, İstanbul'da OECD Merkezinin kurulmasına ilişkin kanunun da yer aldığı 28 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'yi paylaştı.