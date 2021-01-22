Sanıkları arasında Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater Utku'nun da olduğu Gezi Parkı davası, İstinaf'tan döndü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti.

30. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Şubat 2020’de, 9 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti. Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora’nın da aralarında olduğu 7 sanığın dosyası ise firari oldukları için ayrılmıştı. Kavala beraat kararına rağmen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen bir başka soruşturma nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

İstinaf Mahkemesi, Gezi Parkı olayları davasında verilen beraat kararına yapılan itirazı değerlendirdi. Sanıklar Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında verilen beraat kararını bozdu.

İstinaf Mahkemesi, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesi olan 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.