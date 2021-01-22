Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 19:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu
Sağlık Bakanı Koca, mutasyonlu virüs vakaları nedeniyle Brezilya'yla da uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada alınan yeni kararı açıkladı.
Bakan Koca, mutasyon sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını hatırlattı.
Bugün itibarıyla artan mutasyonlu virüs vakaları nedeniyle Brezilya'nın da bu listeye eklendiğini duyurdu.
Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 22, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Son Dakika
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