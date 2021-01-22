Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada alınan yeni kararı açıkladı.

Bakan Koca, mutasyon sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını hatırlattı.

Bugün itibarıyla artan mutasyonlu virüs vakaları nedeniyle Brezilya'nın da bu listeye eklendiğini duyurdu.

Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir.