Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 18:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların, etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği açıklandı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2021
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AXDbnP9tAr
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