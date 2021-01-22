Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de gözaltına alınan 6 FETÖ'cü asker Türkiye'ye getirildi
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına düzenlenen operasyonda, KKTC'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta başlatılan operasyonda, KKTC'de gözaltına alınan 6 muvazzaf asker uçakla İstanbul'a getirildi.
Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.
Şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliye Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemiyle ifade verme işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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